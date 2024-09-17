Karşıyaka, İlk Galibiyetini Aldı ve Prim Dopingine Kavuştu

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bulvarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka'ya pazar günü 23 Elazığ FK'yı ağırlayacağı maç öncesi prim dopingi geldi. Yeşil-kırmızılılarda futbol şube yönetimi, İstanbul deplasmanındaki galibiyetin 25'er bin TL'ye çıkarılan primlerini haftanın ilk günü ödeyerek takıma moral dopingi yaptı. Sezonun ilk haftasında Alsancak Stadı'nda Kırşehirspor'la golsüz berabere kalan, evinde ilk galibiyetini pazar günü Elazığ FK önünde alarak yarışta seri yakalamak isteyen Kaf-Kaf'ın sahaya büyük bir taraftar desteğiyle çıkması bekleniyor. Karşıyaka'nın şampiyonluk yarışında en önemli rakiplerinden olan Bursaspor, pazar günü evi Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynadığı Tokatspor maçına 41 bin 300 taraftarının desteğiyle çıkıp 3'üncü Lig'de seyirci rekorunu kırmıştı. Bursaspor'u protokol tribününde kentteki tüm siyasiler ve protokol de yalnız bırakmamıştı.