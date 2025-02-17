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Karşıyaka İki Maçta Galibiyet Hedefliyor

Karşıyaka İki Maçta Galibiyet Hedefliyor
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, taraftarının desteğinde Kuşadasıspor ve Düzcespor ile karşılaşarak mutlak galibiyet peşinde. Ligdeki son iki maçını kazanarak liderle arasındaki puan farkını azaltmayı amaçlıyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta arka arkaya oynayacağı Kuşadasıspor ve Düzcespor maçlarını taraftarının önünde oynayacak. İzmir ekibi, bu iki karşılaşmadan da mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son haftalarda form düzeyini yükselten Karşıyaka, ligde topladığı 41 puanla ikinci basamakta yer alıyor. İzmir ekibinin lider Bursaspor'la arasında 9 puanlık bir fark bulunurken yeşil-kırmızılılar son haftaları hatasız geçip rakibinin takılmasını bekliyor. Ligdeki son iki karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisi oluşturan Karşıyaka, şimdi de arka arkaya iki maçını taraftarının önünde oynayacak. İlk olarak 21. hafta mücadelesinde Kuşadasıspor'u konuk edecek olan yeşil-kırmızılılar, daha sonra da iç sahada Düzcespor'u ağırlayacak. Böylece saha avantajını iyi değerlendirip hata yapmak istemeyen İzmir ekibi, bu süreçte lider Bursaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Karşıyaka'nın evinde kaybetmedi

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, bu sezon Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-kırmızılılar, taraftarının önünde sahaya çıktığı 9 lig maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılmayı başardı. Böylece iç sahada 21 puan toplayan Karşıyaka, rakip kaleye 13 gol atarken kalesinde ise sadece 5 gol gördü. İzmir ekibi, arka arkaya oynayacağı Kuşadasıspor ve Düzcespor maçlarını da kayıpsız geçerek seriyi devam ettirmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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