Karşıyaka idare etti
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kaldıktan sonra Criptoswaps Edirnespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karşıyaka, kazanamasa da yenilmezlik serisini sürdürdü.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kaldıktan sonra Criptoswaps Edirnespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karşıyaka, kazanamasa da yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligde sezonun ikinci yarısına üst üste 2 yenilgiyle başlayıp düşme hattına kadar gerileyen Kaf-Kaf, ardından teknik direktör Erman Güraçan yönetiminde oynadığı son 12 maçta yalnız Orduspor 1967 deplasmanının uzatma anlarında kalesinde gördüğü tek golle mağlup oldu.
Yeşil-kırmızılı ekip 12 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik alıp düze çıktı. Ligde bitime 3 hafta kala 42 puanla 9'uncu sırada bulunup tehlike yaşamayan Karşıyaka, pazar günü şampiyonluk yarışındaki Fethiyespor'u ağırladıktan sonra Belediye Derincespor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor (D) maçlarıyla sezonu noktalayacak.- İzmir