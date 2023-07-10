Karşıyaka, iç transferde yeniden anlaşma yapmayacak
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TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, yeni sezon öncesi iç transferde sözleşmesi biten futbolcularla yeniden anlaşma yapmayacak. Takım, dış transferde ise genç oyuncuları kadrosuna katmayı planlıyor.
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi sözleşmesi biten 10 isimden yalnız Fatih Taşdelen'le yeniden anlaşan Karşıyaka, iç transferde diğer oyuncularla nikah tazelemeyi düşünmüyor. Kontratı biten futbolculardan Metin'in Elazığspor'a gittiği yeşil-kırmızılılarda Yusuf, Fatih Ergen, Aykut'un yanı sıra altyapı patentli Özgür, Namık Barış ve Erdoğan ile kiralık gelen Ferhat serbest kalmıştı. Geçen sezon bitmeden 5 futbolcunun ayrıldığı, 9 ismin daha yolcu olduğu Karşıyaka, ligdeki yeni statü gereği üst liglerden genç oyuncuların transferine yönelecek. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023