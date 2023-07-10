Karşıyaka, iç transferde yeniden anlaşma yapmayacak

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi sözleşmesi biten 10 isimden yalnız Fatih Taşdelen'le yeniden anlaşan Karşıyaka, iç transferde diğer oyuncularla nikah tazelemeyi düşünmüyor. Kontratı biten futbolculardan Metin'in Elazığspor'a gittiği yeşil-kırmızılılarda Yusuf, Fatih Ergen, Aykut'un yanı sıra altyapı patentli Özgür, Namık Barış ve Erdoğan ile kiralık gelen Ferhat serbest kalmıştı. Geçen sezon bitmeden 5 futbolcunun ayrıldığı, 9 ismin daha yolcu olduğu Karşıyaka, ligdeki yeni statü gereği üst liglerden genç oyuncuların transferine yönelecek. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023