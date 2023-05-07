Karşıyaka, iç transferde 10 oyuncusuyla yola devam edecek

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, iç transferde 10 oyuncusuyla yola devam etme kararı aldı. Yeşil-kırmızılılarda altyapıdan yetişen Aleyna Aşık, Selen Naz Kıran, Sude Taşbaş, Ilgaz Soğukdağ, Hatice Secem Ege, Bengü Zeren ve Tuğçe Kurtuldu'nun yanı sıra Zümrüt Tek, Eda Say ve Franciele Stedile'nin yeni sezonda da takımda yer alacağı açıklandı. Karşıyaka hafta içinde başantrenör Reşat Yazıcıoğulları ile de yola devam etme kararı almıştı.