Karşıyaka, İBB Spor ile Zirve Mücadelesi Verecek
Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta Altınordu'yu yenerek zirvede yer alan Karşıyaka, yarın evinde İBB Spor ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve bilet fiyatları 150 TL'den satışta.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta Altınordu'yu 3-0 yenerek ilk haftayı zirvede kapatan Karşıyaka yarın evinde İBB Spor'la karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 2'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Biletler 150 TL'den satışa sunuldu. Karşıyaka geçen sezon Play-Off Final Grubu'nda İBB'ye yenilerek Sultanlar Ligi'ne dönme fırsatını kaçırmıştı. Grupta Altınordu, saat 14.00'te deplasmanda Havran Belediyespor'la rakip olacak. Grupta 14.00'te Denizli BŞB-Fenerbahçe, 16.00'da Çanakkale Bld-Bodrumspor, 17.00'de ise Yeşilyurt-Manisa BŞB müsabakaları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
