Karşıyaka, Hurşit Taşçı transferini kaçırdı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, sol kanat oyuncusu Hurşit Taşçı'yı 1461 Trabzon'a kaptırdı. Transferin gerçekleşmemesinin sebebi ise Çorum FK'ya bonservis ücreti ödenmemesiydi. Karşıyaka, kanat oyuncusu arayışına devam ediyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı sol kanat Hurşit Taşçı'yı son anda 1461 Trabzon'a kaptırdığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kulübün yapılan görüşmeler sonrası Hurşit'le prensipte el sıkıştığı ancak Çorum FK'ya bonservis ücreti ödenmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Amed Sportif'e satılan Yılmaz Ceylan'ın yerine transfer edilmek istenen tecrübeli futbolcuyu kaptıran Karşıyaka, yeniden kanat oyuncusu arayışına geçti. Karşıyaka, kanat takviyesi için Bandırmaspor'dan Caner Hüseyin Bağ'ın ardından Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar'ı da gündemine aldı. Öte yandan yönetimin önümüzdeki hafta içi takıma ödeme yapma sözü verdiği öğrenildi.