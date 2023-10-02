Karşıyaka, basketbol ve futbol takımlarının aynı günde aldığı yenilgilerle sarsıldı. Basketbol takımı İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'a yenilirken, futbol takımı da Turgutluspor'a mağlup oldu.

Karşıyaka, hem basketbolda hem futbolda üst üste yenilgi aldı

Yeni sezona iddialı başlayan Karşıyaka aynı gün hem basketbol hem futbolda üst üste 2 yenilgiyle sarsıldı. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 8 yıl sonra final oynayan kadrosunu 3'ü yabancı 6 transferle yarı yarıya değiştiren Pınar Karşıyaka, ilk hafta umduğunu bulamadı. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçta İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 81-69 yenilirken özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kötü bir grafik sergiledi. Maçta üçüncü periyotta yalnız 12 sayı bulabilen Karşıyaka, son periyotta da 8 dakikada yalnız 5 sayı atabildi. Ligde 9 Ekim Pazartesi günü güçlü rakibi Fenerbahçe'yi konuk edip, ardından 14 Ekim'de zorlu Anadolu Efes deplasmanına çıkacak Pınar Karşıyaka, bir an önce toparlanmaya çalışacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mutlak şampiyonluk hedeflediği sezona yıldızlar topluluğu kadrosuyla 24 yıl sonra 3'te 3 yapıp zirvede başlayan Karşıyaka, liderlik mücadelesinde Turgutluspor'dan evinde acı bir ders aldı. Alsancak Stadı'nda 7 bin 53 biletli taraftarın tribünde yer aldığı maça 4'te 4 hedefiyle çıkan Karşıyaka, sahada varlık gösteremeyince 1-0'lık mağlubiyete razı oldu. Sezonun ilk yenilgisini binlerce taraftarının önünde alan Karşıyaka, liderlik koltuğunu da 1 puan farkla rakibine kaybetti. Mağlubiyeti iş kazası olarak nitelendirdiklerini söyleyip taraftardan özür dileyen teknik direktör Ersin Aka, "Bu ligin üzerinde bir takımız. Golü bulamayınca biraz panik yaptık. Onun baskısı takımı yıprattı. Ders çıkarıp önümüze bakacağız" dedi.