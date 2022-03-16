Karşıyaka hasrete son verecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda alt sıralardan kurtulmak için çıkışa geçen Karşıyaka, pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanında geçen sezondan beri süren hasretine son vermeye çalışacak. Ligde Ceyhanspor ve Büyükçekmece Tepecikspor'u üst üste yenerek bu sezon ilk yarıdan sonra ikinci kez 2'de 2 yapıp seri yakalayan Karşıyaka, Karaköprü önünde 3'te 3 kovalayacak.

İzmir temsilcisi son olarak geçen sezonun başında üst üste 3 maçını puan kayıpsız geçti. Karşıyaka, geçen sezon 3 ve 6'ncı haftalar arasında ligde Gölcükspor, Elazığ Karakoçan FK, Yalovaspor ve Cizrespor'u yenerek 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılılar, o maçların ardından 1.5 yıldır art arda 3 maç kazanamadı. Karşıyaka'da bu periyotta Soner Tolungüç, İbrahim Cezayir, Cüneyt Biçer, Ahmet Taşyürek ve Erman Güraçar olmak üzere 5 farklı teknik direktör görev yaptı.