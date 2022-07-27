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Karşıyaka harıl harıl

Karşıyaka harıl harıl

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, Bolu kampını yoğun tempoyla sürdürüyor.

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TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, Bolu kampını yoğun tempoyla sürdürüyor. Kampta 31 kişilik geniş kadrosuyla güç depolayan yeşil-kırmızılı ekip, lige hazırlanıyor. Bolu'daki ilk hazırlık maçında Sapanca Gençlikspor'u 5-1 mağlup ederek güç gösterisi yapan Karşıyaka, 29 Temmuz Cuma günü ikinci sınavda Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.

Yeşil-kırmızılılarda günlerdir takımla çalışıp kulüplerinden evrak işlemleri tamamlanan yeni transferler ofansif orta saha Kerem Pala ve kaleci Enes Kalyoncu'yla ilgili de resmi açıklama bekleniyor. Bu sezon iç saha maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak Karşıyaka'da kombine bilet satışları 600 ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Bolu Spor Haberler

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