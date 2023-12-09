Karşıyaka, Hacettepe 1945 ile karşı karşıya

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 14. hafta mücadelesinde yarın Hacettepe 1945 ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 14. hafta mücadelesinde yarın Hacettepe 1945'e konuk olacak. Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Mardin bölgesinden Muhammed Mehmetcan Söylemez yönetecek. Söylemez'in yardımcılıklarını; Adnan Akbulut ve Yakup Erdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Bülent Berkay olacak.

Karşılaşma öncesinde konuk ekip Karşıyaka 23 puanla 4. sırada yer alırken, Hacettepe 1945 ise 11 puanla düşme hattının bir basamak üstü olan 12. sırada bulunuyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılarda savunma oyuncularından Alpay ve Ömer Alper cezalı durumda bulunurken, takımdan ayrılmak isteyen Emre Gemici ise yine kadroda kendisine yer bulamadı. - İZMİR