Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Hacettepe 1945 ile karşı karşıya

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 14. hafta mücadelesinde yarın Hacettepe 1945 ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 14. hafta mücadelesinde yarın Hacettepe 1945 ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 14. hafta mücadelesinde yarın Hacettepe 1945'e konuk olacak. Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Mardin bölgesinden Muhammed Mehmetcan Söylemez yönetecek. Söylemez'in yardımcılıklarını; Adnan Akbulut ve Yakup Erdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Bülent Berkay olacak.

Karşılaşma öncesinde konuk ekip Karşıyaka 23 puanla 4. sırada yer alırken, Hacettepe 1945 ise 11 puanla düşme hattının bir basamak üstü olan 12. sırada bulunuyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılarda savunma oyuncularından Alpay ve Ömer Alper cezalı durumda bulunurken, takımdan ayrılmak isteyen Emre Gemici ise yine kadroda kendisine yer bulamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Mardin Maç Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title