Karşıyaka, Hacettepe 1945'e konuk olacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta iç sahada sonuncu Kemerkent Bulvarspor'la yenişemeyerek fırsat tepen Karşıyaka yarın sezonun ilk yarısının son deplasmanında Hacettepe 1945'e konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Stoperde görev yapan Alpay ve Ömer Alper'in cezalı olduğu yeşil-kırmızılılarda takımdan ayrılmak isteyen Emre Gemici yine kadroya alınmazken, geçen hafta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan golcü Fatih Taşdelen ise iyileşti. Teknik direktör Recep Umut'un defansta Alpay-Ömer Alper ikilisinin yerine Erdinç'e görev vermesi, orta saha Barış'ı da stopere çekmesi bekleniyor. Grupta oynadığı 12 maçta 23 puan toplayan Karşıyaka, devrenin bitimine 2 hafta kala lider Batman Petrolspor'un 4 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi Başkent'te galip gelerek zirveyle puan farkını eritme hesapları yapıyor. Hacettepe ise 11 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor