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Karşıyaka gurbette 3 puan avında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka gurbette 3 puan avında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkışa geçen Karşıyaka, yarın düşme hattındaki Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparmak için çıkacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkışa geçen Karşıyaka, yarın düşme hattındaki Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparmak için çıkacak.

İstanbul Alemdağ Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Burak ve Yunus'un sezonu daha önce kapattığı yeşil-kırmızılılarda cezası süren Ertuğrul ile sakat Ferdi forma giyemeyecek. Kaf-Kaf, sezonun bitimine 6 maç kala 37 puanla 11'inci sırada haftaya başladı. Modafen ise 30 puanla düşme hattından kurtulma mücadelesi veriyor.Teknik direktör Erman Güraçar, geçen haftaki Çatalcaspor beraberliğini telafi ederek kazanıp gözlerini üst sıralara çevirmek istediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Haberler

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