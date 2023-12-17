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Karşıyaka Golcüsü Emre Gemici İskenderunspor'a Dönüyor

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TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'da istikrarlı süre alamayan golcü Emre Gemici, eski takımı İskenderunspor'a transfer oluyor. Karşıyaka, oyuncunun bonservisi için İskenderunspor'a 1 milyon TL talep etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da bu sezon istikrarlı süre alamadığı için takımdan ayrılmak isteyip son iki maçta forma giymeyen golcü Emre Gemici, eski takımı İskenderunspor'a dönüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki futbolcuya talip olan İskenderunspor'a oyuncunun bonservisi için kapıyı 1.5 milyon TL'den açtı. Karşıyaka, pazarlıkla 1 milyon TL'ye indi. İzmir temsilcisi sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre için gelecek tekliflere 1 milyon TL bonservis bedeli karşılığında açık kapı da bıraktı.  Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta geçen sezon 12 gol atan Emre, bu sezon ise yalnız ikinci haftada Amasyaspor maçında 2 kez ağları sarsıp ardından skor üretemedi. Emre son dönemde çoğunlukla yedek kaldı. Emre Gemici, yeşil-kırmızılılara imza atmadan önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluk da yaşadağı İskenderunspor'da 20 gol, 2020-2021'de ise Yeşilyurt Belediyespor'da 24 gol atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Haberler

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