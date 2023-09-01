Karşıyaka, golcüleriyle dikkat çekiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon öncesi kadrosundaki golcülerle dikkat çekti. Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon da takımda yer alan santrforlar Fatih Taşdelen ve Emre Gemici ile yola devam ederken, yönetim Adem Büyük ve Yasin Ozan'la anlaşarak kadroya 2 golcü daha takviye etti. Kaf-Kaf'ta geçen sezon devre arasında Fatsa Belediyespor'a kiralanan genç forvet Taha Yeşilbaş'ın da yuvaya dönmesiyle takımdaki santrfor sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan Karşıyaka'nın yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Bornova 1877 ile oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.