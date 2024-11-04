Karşıyaka, Gökhan Şensan'ın Vefatıyla Sarsıldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen haftaya kadar üst üste 7 galibiyetle kendi 21 yıllık rekorunu egale edip Türkiye liglerinde sezonun galibiyet rekoruyla lider olan Karşıyaka, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsıldıktan sonra hem yenilmezliği hem de koltuğu kaybetti. Kadroyu sezon başında kurarak aylardır yöneten henüz 59 yaşındaki Gökhan Şensan'ın, 29 Ekim Salı günü ani gelişen rahatsızlığı sonucu vefat etmesi, Karşıyaka camiasını derinden sarstı. Haberi alır almaz göz yaşlarına boğulan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve takımı, Şensan'ı son yolculuğunda hem hastanede hem cenaze namazında hem de toprağa verilirken son ana kadar yalnız bırakmadı.

Şube başkanının hayatını kaybetmesi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi Viranşehir Belediye spor'u zor da olsa penaltılarla elemeyi başaran Karşıyaka, ligde ise Ergene Velimeşe Spor deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle fren yaptı. Bu maça kadar galibiyeti bulunmayıp yalnız 2 beraberlik alabilen rakibine ağır sahada direnç gösteremeyen Kaf-Kaf, sezonun ilk yenilgisini acı bir şekilde alırken, haftalardır taşıdığı liderliği de ezeli rakibi Bursa spor'a kaptırdı. Bursa spor grupta evinde 4-1'lik Kuşadası spor galibiyetiyle 23 puana ulaşıp Karşıyaka'dan zirveyi alırken, yeşil-kırmızılılar 22 puanla ikinci sıraya geriledi.

FUTBOL ŞUBESİNE, KARACE İDDİASI

Karşıyaka'da Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesi sonrası futbol şube başkanlığı görevi için kulübün eski başkanlarından Cenk Karace'nin adı geçiyor. Geçen sezon yönetimde asbaşkan olarak yer alan, bu sezon başında ise yönetime girmeyen Karace, aynı zamanda İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin de başkanlığını sürdürüyor. Başkan İlker Ergüllü'nün halen yurt dışında olduğu Karşıyaka'da Cenk Karace, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı'yla birlikte dün takımın Ergene Velimeşe Spor deplasmanında da tribünde yer aldı. Ergüllü'nün, Şensan'ın cenazesi öncesi gittiği Dubai'den yarın dönmesinin beklendiği kulüpte Tokat Plevne spor maçının galibiyet primleri ilk kez ödenememişti. Karşıyaka'da yönetimin yenilenip, şirketleşme yetkisinin gündeme taşınacağı olağanüstü kongreyle ilgili kararın da hafta içinde alınması bekleniyor.

YÖNETİMDE İSTİFALAR SÜRÜYOR

Karşıyaka'da ay sonunda yapılması planlanan olağanüstü kongre öncesinde yönetimden istifalar da devam ediyor. Yeni spor yasasının spor kulübü derneklerinde yöneticileri kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutması nedeniyle biriken güncel vergi borcu yüzünden sıkıntıya düşen Kaf-Kaf'ta eksilen ana yönetim listesine alınmaları gündeme gelen yedek yöneticilerden Özkan Tonay ve Tufan Ergenç de istifa etti. Daha önce bir bankada müdürlük yapan Hatice Özalp'in yüksek kar vaadiyle çevresini dolandırdığı iddiasıyla hapse girdiği, Mehmet Yaya'nın Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na seçildiği için istifa ettiği, Gökhan Şensan'ın da hayatını kaybettiği Karşıyaka yönetiminde Kazım Türk, Bahri Ekmekçioğlu ve Bülent Kural istifa etmişti.