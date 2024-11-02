Karşıyaka, Gökhan Şensan İçin Rekor Peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyet alarak Türkiye liglerinde sezonun en uzun galibiyet serisini yakalayan namağlup lider Karşıyaka, yarın 2 puanla düşme hattındaki Ergene Velimeşespor'a kulüp tarihinin rekorunu kırmak için konuk olacak. Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Takımı kurup sezon başından beri yöneten Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın hafta içinde ani gelişen rahatsızlığı nedeniyle henüz 59 yaşında hayatını kaybetmesiyle yasa boğulan Kaf-Kaf, art arda 8'inci galibiyetini alarak kulüp rekorunu Şensan için kırmaya çalışacak.

Gökhan Şensan'ın 29 Ekim Salı günü ani vefatıyla şoke olan Karşıyaka'da göz yaşlarıyla hastaneye koşan futbolcular, 1 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Viranşehir Belediyespor'u penaltılarla elemeyi başarmıştı. Karşıyakalı futbolcular, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve ekibiyle birlikte tam kadro Şensan'ı son yolculuğunda da yalnız bırakmamıştı. Yeşil-kırmızılılarda moralsiz olan takıma dün 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı antrenmanı ziyaret ederek moral aşılamaya çalıştı. Başkan İlker Ergüllü'nün Dubai'de olduğu Kaf-Kaf'ta son Tokat Plevnespor galibiyetinin primleri ise ilk kez ödenemedi.