Karşıyaka, Genç Smaçör Zeynep Özcuraş ile Anlaştı
Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 2007 doğumlu genç smaçör Zeynep Özcuraş ile sözleşme imzaladı. Zeynep, 2024-25 sezonunda takımda yer alacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nin iddialı ekiplerinden Karşıyaka dış transferde genç smaçör Zeynep Özcuraş ile sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Beta Spor Kulübü'nde forma giyen 2007 doğumlu smaçör Zeynep Özcuraş, 2024-25 sezonunda takımımızda forma giyecek. Aramıza hoş geldin Zeynep" ifadelerine yer verildi.