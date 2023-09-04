Karşıyaka, genç sağ ve sol bek arayışında

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu yenileyen Karşıyaka, defansın sağ ve soluna genç takviye arıyor. Süper Lig takımlarından yaş kontenjanına takılmayacak sağ bek ve sol bek arayışında.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi geçen yılki kadrosundan toplam 21 oyuncuyla vedalaşarak 14 iddialı takviyeyle tepeden tırnağa yenilenen Karşıyaka, defansın sağ ve soluna genç takviye arıyor. Ligdeki statü gereği ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcu oynatmak zorunda olan, kadroya da toplam 6 genç alması gereken Karşıyaka, Süper Lig takımlarından yaş kontenjanına takılmayacak sağ bek ve sol bek arayışında.

Transferde son olarak Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan 20 yaşındaki sol kanat Berat Kalkan'a imza attıran Karşıyaka, daha önce stoper Ömer Alper Tatlısu, ön libero Barış Sağır, forvet Adem Büyük, stoper Alpay Koldaş, merkez orta saha Hakan Erçelik, sol kanat Enes Nalbantoğlu, sağ bek Bilal Ceylan, santrfor Yasin Ozan, merkez orta saha Emre Keleşoğlu, stoper Erdinç Çepoğlu, merkez orta saha Sefa Küpeli ve kaleciler Haydar Yılmaz ile Hasan Sürmeli'yi almıştı.