Karşıyaka, genç futbolcuları takibe aldı

TFF 3'üncü Lig'de yeni statü gereği 22 yaş ve altında 2 futbolcuyu oynatmak zorunda olan Karşıyaka, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'nin altyapı patentli oyuncularına talip oldu.

TFF 3'üncü Lig'de bu sezon uygulanacak yeni statü gereği ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcuyu oynatmak zorunda olan Karşıyaka, Süper Lig ve 1'inci Lig'den gençleri takibe aldı. Yeşil-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'nin altyapı patentli oyuncularına talip olduğu, transferler için bu takımların ilk kamp dönemini beklediği öğrenildi. Kadrosunda yeni statüye göre direkt oynayıp maçlarda 21 kişilik listeye yazılabilecek hazır durumda Mustafa Durgun ve Ferdi Burgaz olan Karşıyaka, hem altyapıdan hem farklı kulüplerden gençlere sarılacak.

Futbol Federasyonu 3'üncü Lig'de uygulanan maç kadrosuna 25 yaş ve üzerinde en fazla 10 futbolcu yazılabilmesi kuralında da değişikliğe gitmişti. Kontenjan engeli kalkarken, 18'den 21 kişiye çıkarılan maç kadrosunda 22 yaş ve altında 6 futbolcu bulundurulması zorunluluğu getirildi. 22 yaş ve altında futbolculardan en az 2'sinin maçlarda ilk 11'de yer alması gerekiyor. Maçların ikinci yarılarında ise yaş sınırı aranmayacak.