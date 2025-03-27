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Karşıyaka, Genç Forvet Ercan Kulaç ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Karşıyaka, Genç Forvet Ercan Kulaç ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen 2006 doğumlu forvet oyuncusu Ercan Kulaç ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İmza törenine kulüp yetkilileri katıldı.

Karşıyaka, 2006 doğumlu forvet oyuncusu Ercan Kulaç'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Ercan Kulaç'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve A takım kadrosunda yer olan genç forvetimiz Ercan Kulaç ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. 2006 doğumlu futbolcumuzun imza törenine Altyapı Yönetim Kurulu üyemiz Hamit Erol ve Sportif Direktörümüz Ahmet Aktepe katıldı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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