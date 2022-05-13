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Karşıyaka geç açıldı

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka geç açıldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu geçen hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor galibiyetiyle tamamlayan Karşıyaka, sezonun ilk yarısında ve ikinci yarıda özellikle hücumda farklı kimlik sergiledi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu geçen hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor galibiyetiyle tamamlayan Karşıyaka, sezonun ilk yarısında ve ikinci yarıda özellikle hücumda farklı kimlik sergiledi. Sezon başında 12 yeni transferle girdiği ilk yarıda tutuk kalıp çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgiyle 21 puan toplayan Kaf-Kaf, yalnız 19 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Devre arasında kadrosunda yine operasyona gidip 8 yeni isim daha alan İzmir temsilcisi, 2'de sıfırla başladığı ikinci yarıda teknik direktörlüğü Erman Güraçar'ın devralmasıyla çıkış yakaladı.

Son 15 maçta yalnız 1 kez yenilen Karşıyaka, ikinci yarı boyunca 17 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alıp 28 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk yarısında 19 gol atabilen yeşil-kırmızılılar, ikinci yarıda ise tam 36 kez ağları sarsarken, yine 17 gol yedi. Geç açılıp sezonun son bölümünde gol yollarındaki sıkıntısını çözen Kaf-Kaf'ta sezon başında transfer edilen Abdülkadir 10 gol atarken, devre arasında takıma katılan Fatih Taşdelen yarım sezonda 8 gol üretti. Takımda Samican 6, Cenk ve İhsan Furkan 4'er kez ağları sarstı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Kırıkkale, İzmir, Spor, Haberler

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