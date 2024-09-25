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Karşıyaka, Galibiyet Serisine Başladı

Karşıyaka, Galibiyet Serisine Başladı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden İzmir'in Karşıyaka takımı, oynadığı son iki maçı kazanarak galibiyet serisine girdi ve şampiyonluk hedefini güçlendirdi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son iki maçını kazanarak galibiyet serisini başlattı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, lige etkili bir giriş yaparak bu iddiasını güçlendirdi. Ligin ilk haftasında Kırşehir FSK ile evinde berbere kalan Kaf-Kaf, daha sonra ikinci hafta mücadelesinde Bulvarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu çıkışını sürdüren yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakada 23 Elazığ FK'yı iç sahada 2-0 mağlup ederek ilk 3 hafta itibarıyla 2 galibiyet 1 beraberliğe imza atarak 7 puan topladı. Böylece oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan yeşil-kırmızılılar, galibiyet serisinin de fitilini ateşledi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın da oyuncularla yaptığı toplantıda rehavete kapılmadan ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor dediği ve bu konuda uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Akçay, istikrardan yana

Karşıyaka'nın 65 yaşındaki Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ligin ilk 3 haftasında defans hattında hiçbir değişikliğe gitmemesi dikkatleri çekti. Tecrübeli file bekçisi Hakan Canbazoğlu kalede yer alırken, defansın sağında ise Cenk Ahmet Alkılıç görev aldı. Stoperlerde Abdülkadir Öksüz ve İsmail oynarken, sol bekte ise altyapı patentli sol bek Ferdi yerini aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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