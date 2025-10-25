Haberler

Karşıyaka, Galatasaray'la Zorlu Maçta Karşılaşacak

Karşıyaka, Galatasaray'la Zorlu Maçta Karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Galatasaray'la yarın deplasmanda karşılaşacak. Son iki maçında güçlü rakiplerine yenilen Karşıyaka, ligde 1 galibiyette kalmışken Galatasaray 2 galibiyetle mücadele ediyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka yarın Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da start alacak. Ligde 4 haftada 1 galibiyeti bulunan yeşil-kırmızılı ekip, son iki maçta EuroLeague temsilcisi güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Anadolu Efes'e art arda yenilmekten kurtulamadı. Galatasaray'ın ise ligde 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Geçen hafta kadrosuna Bosna Hersekli guard Nemanja Gordic'i katan Karşıyaka, hafta içinde de sezon başında transfer ettiği forvet Mihail Naumoski'ye Türk statüsünde lisans çıkarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar var

Ekmek parası yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.