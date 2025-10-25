Karşıyaka, Galatasaray'la Zorlu Maçta Karşılaşacak

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka yarın Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da start alacak. Ligde 4 haftada 1 galibiyeti bulunan yeşil-kırmızılı ekip, son iki maçta EuroLeague temsilcisi güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Anadolu Efes'e art arda yenilmekten kurtulamadı. Galatasaray'ın ise ligde 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Geçen hafta kadrosuna Bosna Hersekli guard Nemanja Gordic'i katan Karşıyaka, hafta içinde de sezon başında transfer ettiği forvet Mihail Naumoski'ye Türk statüsünde lisans çıkarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor