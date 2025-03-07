Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı

Karşıyaka, Galatasaray ile 8 Maçlık Kaybetme Serisini Kırmak İstiyor

Karşıyaka, Galatasaray ile 8 Maçlık Kaybetme Serisini Kırmak İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 8 galibiyet 11 mağlubiyetle 12. sırada yer alan Karşıyaka, 8 maçlık kazanamama serisini sona erdirmek istiyor. Galatasaray ise 11 galibiyet 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Önemli eksikler nedeniyle Karşıyaka'nın iki yabancı oyuncusu yarınki maça katılamayacak.

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde 8 galibiyet 11 mağlubiyetle 12. sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, Galatasaray'ı mağlup ederek 8 maçlık kazanamama serisini sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise 11 galibiyet 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray ile Karşıyaka arasında bu sezon tüm kulvarlarda 2 maçta iki takım da 1'er galibiyet aldı.

Gallinat ve Hollins oynayamayacak

İddialı bir kadroyla sezona başlayan ve daha sonra yaşanan sponsor kriziyle dağılan Karşıyaka Basketbol, 7 oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Daha sonra transfer yasağını da kaldırarak kümede kalmak için önce Roberto Gallinat ardından Austin Hollins'i kadrosuna katan Kaf-Kaf, geçtiğimiz günlerde yeniden transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. FIBA, yaşanan bu problemler sonrasında yapılandırılmış bazı dosyalara zamanında ödeme yapılmadığı için Gallinat ve Hollins'in lisanslarının askıya alındığı bildirildi. İzmir ekibinin lisansları aktif duruma getirmesi için 80-100 bin Dolar arasında bir ödeme yapması gerektiği ifade edildi. Bu bedeli henüz ödeyemeyen yeşil-kırmızılılarda iki yabancı oyuncu yarın oynanacak Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Taraftarlar kahrolacak! Galatasaray'da veda kararı
img

Vatandaşlar yetişene kadar parçaladılar
img

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Bakanlığın listesinden bu kez İstanbul'daki lüks restoran çıktı
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.