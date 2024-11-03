Karşıyaka, Galatasaray'ı Yenerken Zorlu Süreçte Moral Buldu

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon sponsor krizini aşamayan, şube yönetimini de kaybeden Karşıyaka, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarı önünde 94-81 yenmeyi başardı. Bu yıl ligde evinde 3'te 3 yapan Kaf-Kaf, Galatasaray ile son 3 sezonda lig, Play-Off ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 9'uncu resmi maçta 8'inci galibiyetini aldı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Rodos Adası'ndaki Kolossos deplasmanından özel uçağın pistte kalkışa geçtiği esnada arıza yapması nedeniyle gecikmeli dönen yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez salonu dolduran taraftarının müthiş desteğiyle Galatasaray engelini rahat aştı.

THOMAS'I TUTTULAR

Sezon başında çok iddialı bir kadro kurduktan sonra 26 yıllık isim sponsorunu kaybeden, vergi kıskacının içinde olan ve şube yönetiminin desteğiyle dağılmadan ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'da maç öncesi takıma bu sezon büyük mali katkı sağlayan Basketbol Şube Sorumlusu Nazım Torbaoğlu ile Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu yakın arkadaşları Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatı üzerine istifa etti. İki hafta önce takıma birer maaş ödemesi yaparak yaraya biraz olsun merhem olmaya çalışan şube yönetimi, istifa etmelerine rağmen Galatasaray randevusu öncesi cuma günü son maçlara çıkmayan Thomas Akyazılı'nın alacağını da yatırarak takımda tuttu. Thomas, maç kadrosunda yer aldı.

DAĞILMA TEHLİKESİNDE

Lig ve Avrupa'daki iyi performansına rağmen yönetim ve mali konulardaki belirsizlik yüzünden dağılma aşamasına gelen Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, "Tüm takımı kutluyorum, çünkü bizim için oldukça zorlu ve karmaşık bir haftaydı. Ancak bütün konsantrasyonumuzu sahada tutup sadece bu maça odaklanmayı başardık. Avrupa deplasman dönüşü yorucu bir hafta geçirdik ve yine de sahada elimizden gelenin en iyisini verdik. Salona gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaptan Kenan Sipahi ise, "Takımla gurur duyuyorum. Maddi, manevi sıkıntılar yaşıyoruz. Hem yabancı hem de Türk oyuncular büyük özveri gösteriliyorlar. Bunu da bu taraftar, bu kulüp için yapıyorlar. Sezon başında olmamıza rağmen daha maaş almamış oyuncular var. Farklı bir maddi sıkıntı yaşıyoruz. Sponsorumuz yok ama bir türlü götürüyoruz" sözlerini sarf etti.