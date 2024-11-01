Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka Galatasaray'ı Ağırlayacak: Zorlu Maç Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Karşıyaka Galatasaray'ı Ağırlayacak: Zorlu Maç Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, 5. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk ediyor. İzmir'deki maç saat 18.00'de başlayacak. Karşıyaka, ligde 6. sıradayken, Galatasaray averajla 9. sırada yer alıyor. İki takımın da son durumları dikkat çekiyor.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 5. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray'ın da tıpkı Karşıyaka gibi 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunurken, averajla puan tablosunda 9. basamakta yer alıyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Son iki maçını kazanan Galatasaray ise 3'te 3 yapmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmayı Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal ve Uğur Akyıldız üçlüsü yönetecek.

Öte yandan bu iki takım geçtiğimiz sezon 5 kez karşı karşıya gelirken, müsabakaların dördünü Karşıyaka, birisini ise Galatasaray kazandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

Kayyum Can Aksoy ilçedeki billboardları tek tek değiştirdi
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları) Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Uşak nerede, hangi bölgeye ait? Uşak'ın neyi meşhur, nereler gezilir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu? Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 1 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.