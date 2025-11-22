Haberler

Karşıyaka Futbolcusu Erol Zöngür'den Bahis Cezasına İtiraz

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın savunma oyuncusu Erol Zöngür, bahis soruşturması sonucunda aldığı 12 ay men cezası nedeniyle üzüntü içerisinde olduğunu belirtti. Suçsuz olduğunu ve itiraz edeceğini açıklayan Zöngür, profesyonel futbolculuk döneminde hiçbir illegal bahisle ilgisi olmadığını savundu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Karşıyaka'da bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alan savunma oyuncusu Erol Zöngür açıklamalarda bulundu. Bu olaylardan ötürü çok üzgün olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Bütün futbol kamuoyu ve Büyük Karşıyaka taraftarı bilmeli ki profesyonel futbolculuk dönemimde 1 TL bile hiç bir siteye para yatırmadım ve hiç bir oyun oynamadım. Hiç bir illegal bahis sitesine üyeliğim yoktur. Amatörken hiçbir bilgim olmaksızın ne bir madde ne de bir prosedür vardı. O dönemde sözleşme bile imzalamadım. Yasal sitelerin bana ilerde sorun çıkarabileceğini düşünemedim" dedi.

Erol Zöngür açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Profesyonel futbolculuk hayatıma 05.08.2023 tarihinde başladım. Bu tarihten itibaren ve daha öncesinden tam 1412 gündür yasal ve illegal hiç bir siteye 1 TL bile yatırım yapmadım ve oynamadım. Şu an profesyonel olmasaydım bu cezayı almamış olacaktım. Kendi maçıma bırakın oynamayı kendi oynadığım liglere bile bahis yapmadım. 13 yaşımda futbol hayatıma altyapılarda başladım. Ailemin ve benim senelerdir vermiş olduğum bunca emeğin bir anda yok sayılmasına müsaade etmeyeceğim. Suçsuz olduğumu bildiğim için ve gerçekler ortada olduğu için bütün itirazlarımı yapacağım. Bu sefer mücadelem yeşil sahalarda olmayacak ama yine kazanacağım"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
