Karşıyaka Futbol Takımı'nda Başarı Rüzgarı: Burhanettin Basatemür Dönemi

KARİYERİNDE Turgutluspor, Somaspor ve Menemen FK gibi takımlarda mütevazı kadrolarla başarılı bir grafik yakalarken, amatörden ve alt liglerden keşfettiği birçok genç oyuncuyu da vitrine çıkaran Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, bu sezon dümenine geçtiği yeşil-kırmızılılarda çıtayı yine yükseltti. Her sezon transfer döneminde futbolcu değirmeni gibi çalışan ancak yıllardır şampiyonluk hasretine son veremeyip 8 yıldır 3'üncü Lig'de kalan Karşıyaka'da bu yıl teknik direktörlük görevine getirilen 52 yaşındaki Basatemür ilk haftalardan fark yarattı.

Ligdeki yeni statüyle transferde gençlere yönelen İzmir temsilcisine Ferdi hariç tepeden tırnağa yeni bir kadro kuran Burhanettin Basatemür, takımıyla sezona müthiş başladı. Tolga Ünlü, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Ensar Akgün, Mücahit Aslan gibi tecrübeli futbolcuların yanına Yasin Uzunoğlu, Mehmet Güneş, Onur İnan gibi gençleri Kaf-Kaf'a kazandırıp kolej takımı havasında kadro kuran Basatemür yeşil-kırmızılıları 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye çıkardı. Karşıyaka grupta Basatemür yönetiminde şampiyonluk adayı olurken, kadrodaki genç futbolcular da şimdiden üst liglerden birçok kulübün takibine girdi.

CİCİBAŞ'TAN TFF'YE ZİYARET

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Cicibaş, Hacıosmanoğlu'na Karşıyaka forması takdim ederken, Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım formasını hediye aldı.