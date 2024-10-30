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Karşıyaka, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı Andı

Karşıyaka, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı Andı
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Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Viranşehir Belediyespor ile oynadığı maç öncesi, ani rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı saygıyla andı. Ekip, Şensan için saygı duruşu gerçekleştirdi, teknik heyet ve futbolcular duygusal anlar yaşadı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Viranşehir Belediyespor'u ağırlayan İzmir ekibi Karşıyaka dün ani gelişen rahatsızlığı sonucu 59 yaşında hayatını kaybederek camiayı yasa boğan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı duygusal bir şekilde andı. Dün acı haberi alır almaz hastaneye koşup göz yaşlarına boğulan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, teknik heyet ve futbolcular şoku üzerlerinden atamadı. Alsancak Stadı'ndaki maça yedek ağırlıklı takımla çıkma kararı alan kaf-kaf, Şensan'ın vefatı sonrası tam kadro maça geldi. Karşıyakalıların maç öncesi saygı duruşu talebine Futbol Federasyonundan onay çıkmazken iki takım futbolcuları santranın ardından yaklaşık 30 saniye topa dokunmayıp Şensan için saygı duruşunda bulundu.

Karşıyaka'da basketbol takımının Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Kolossos'la oynayacağı maç için kafileyle birlikte özel uçakla dün Yunanistan'ın Rodos Adası'na giden Başkan İlker Ergüllü acı haberi burada aldı. Akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek araç bulamayan Ergüllü, Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu'yla birlikte sabah hızlı feribotla Marmaris'e geçerek karayoluyla İzmir'de maça yetişti. Ergüllü maçta soyunma odasında teknik heyet ve futbolculara moral vermeye çalıştı. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Gökhan Şensan önderliğinde sezon başında kurulan kadroyla üst üste 7 galibiyet alıp sezonun tüm liglerdeki galibiyet rekorunu kırarak namağlup lider durumda olan Karşıyaka Şensan için ligdeki ilk iç saha maçında da taraftarla birlikte anma yapacak. Kulübün eski milli futbolcularından Zeki Şensan'ın oğlu olup yeşil-kırmızılılarda farklı dönemlerde yöneticilik yapan Gökhan Şensan'ın cenaze namazı Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Karşıyaka 3-sayfa Türkiye Futbol Spor

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