Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka Futbol Altyapısında Önemli Gelişmeler

Karşıyaka Futbol Altyapısında Önemli Gelişmeler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Futbol Altyapı Başkanlığına Mehmet Karal'ın atanmasıyla birlikte, altyapı çalışmalarına hız vererek kalıcı adımlar atıyor. Sponsorluk destekleriyle yüzlerce çocuğa spor imkanı sağlıyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Futbol Altyapı Başkanlığına Mehmet Karal'ın gelmesinden sonra kalıcı ve sağlam adımlar atmak için harekete geçti.

Nesine 3. Lig'de başarılı sonuçlarla camianın yüzünü güldüren Karşıyaka, futbol altyapıda da önemli işlere imza atıyor. Futbol Altyapı Başkanlığına Mehmet Karal'ın gelmesinden sonra kalıcı ve sağlam adımlar atan yeşil-kırmızılılar, buldukları sponsorlarla geleceğin yıldızlarını bulma yolunda hızı bir şekilde ilerliyor. U8 Takımı'ndan U19 Takımı'na kadar yüzlerce çocuğa spor imkanı tanıyan Karşıyaka Futbol Altyapı, ana sponsorluk için Murat Niyazoğlu'ndan en büyük desteği almış durumda. Kulübün futbol altyapısı için eski başkanlardan Cenk Hasan Karace ulaşım sponsorluğunu üstlenirken, yemek sponsorluğunu şu an yönetimde başkan vekilliği görevini yürüten Mustafa Karabağlı yapıyor. Umut Pehlivan sağlık sponsorluğu için futbol altyapının yanında yer alıyor. Geçen sezon başkanlık görevinde bulunan Azat Yeşil, futbol şubede dönem dönem görev alan Osman Dal, Murat Dağıstanlı ve Osman Dursun da destek veren isimler oldu.

Futbol Altyapı Başkanı Mehmet Karal, destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Karşıyaka Futbol Altyapı Yönetimi olarak güzel birlikteliklere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim yanımızda olup güç veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Altyapımızı daha güzel günlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Mücadelemizin kahramanları antrenörlerimiz, çocuklarımız ile onlara güven ve desteklerini esirgemeyen aileleridir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Karşıyaka Futbol Yaşam Spor

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

 Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı
Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın

Mitinge katılan Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Liverpool Chelsea maçı kaç kaç, maç bitti mi? Atletico Madrid Leganes maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Atletico Madrid Leganes maçı kaç kaç, maç bitti mi? Hull City Sunderland maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Hull City Sunderland maçı kaç kaç, maç bitti mi? Iğdırspor Manisa FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Iğdırspor Manisa FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Boluspor Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Boluspor Çorum FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı kaç kaç, maç bitti Bursaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Silifke Bursaspor maçı özeti golleri izle! Kızılcık tarhanası nedir? Bolu Kızılcık tarhanası özellikleri nelerdir? Kanal 33 CANLI izle (SİLİFKE BURSASPOR MAÇI)! Kanal 33 telefondan TV'den nasıl izlenir? Kanal 33 TÜRKSAT frekansı ne? Medlife kapandı mı? Bağcılar Medlife hastanesi kapatıldı mı, ruhsatı iptal edildi mi (YENİDOĞAN ÇETESİ)? Kar yağacak mı? 20-21-22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.