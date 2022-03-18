Karşıyaka filesinde Play-Off heyecanı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde 22-24 Mart'ta Bursa'da gerçekleşecek Play-Off yarı final müsabakalarında sırasıyla Edremit Bld Altınoluk, Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ve İlbank'la kozlarını paylaşacak Karşıyaka, hedefini final olarak belirledi. Zor şartlarda sezonu istedikleri yerde bitirdiklerini söyleyen Asbaşkan İlter Köseoğlu, "Sezon başında koyduğumuz hedeflerden ilkine ulaştık. Adım adım ilerleyerek sonuca ulaşmak istiyoruz. Zorlu ekonomik şartlarda, nokta hata yapmadan Play-Off'a adımızı yazdırdık. Şimdi ikinci hedefe ulaşmak için çaba harcayacağız" dedi.

"Belediye ve özel sektör destekli takımların arasında tek spor kulübü biziz" diyen İlter Köseoğlu, "Sekiz takım içindeki en genç takım da biziz. Genç olduğumuz kadar istekliyiz de. Başantrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları önderliğinde formamızdaki armanın hakkını vererek terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Evimizde taraftarımızla birlikteyken rakip tanımıyoruz. Takımımızın itici gücü olan büyük Karşıyaka taraftarı Bursa'da özellikle ilk iki gün yanımızda olmalı. Arena ruhunu Bursa'ya taşırsak hedefe varmamamız için bir neden yok" şeklinde konuştu. Karşıyaka, 2'nci Grup'ta ilk 2'de yer alarak son 4 takım arasına kalmak istiyor.