Karşıyaka filede finale hazır

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 1-3 Nisan'da Bursa'da yapılacak final etabında şampiyonluk mücadelesi verecek Karşıyaka, 11 yıllık Sultanlar Ligi özlemine son vermek için kolları sıvadı. Yıllardır yer aldığı 1'inci Lig'de 6'ncı kez Play-Off'a kalan yeşil-kırmızılılar, bir yabancı takviyeli, altyapı ağırlıklı kadrosuyla bu defa hedefe varmak istiyor. Geçen sezon yarı final oynattığı Karşıyaka'yı bu kez yarı finalde 3'te 3'le lider olarak finale taşıyan Antrenör Reşat Yazıcıoğulları, "Çok kıymetli rakiplerimiz, çok ağır kadrolar var. Kazanırız veya kaybederiz. Ama kulübümüzü ve bu kulübün taraftarını iyi bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Biz bütün rakiplerimize saygı duruyoruz. Benim takımım da saygıyı hak ettiğini yarı finalde herkese ispatladı" dedi.

"Bu ağır kadrolara karşı oyuncularım hiçbir zaman için mücadeleyi elden bırakmadılar. Bundan sonra da bırakacaklarını zannetmiyorum" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim ilk maçımız önümüzde oynayacağımız ilk maç. 'Sonunda şunu yapalım, buraya gidiyoruz, Final Four'a kalıyoruz, Play-Off'a girdik' gibi bir talebimiz olmadı. Önce Play-Off'a girdik, ondan sonra yarı finalde müthiş bir mücadele gösterdi takım. Bu mücadele ile birçok dönüş yaşadık. Çok genç bir takımız ve stres yaşamıyoruz. Herkesin kendine göre maddi manevi gücü vardır. En büyük gücümüz gençliğimiz, isteğimiz ve taraftarımız. Belki yapabiliriz, belki yapamayabiliriz ama bu bizim için ne yıkım ne de rahatlama olacak. Aynı manteliteyi son 3 maçta da sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Karşıyaka, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak final etabındaki ilk maçında cuma günü Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılılar cumartesi günü Başkent ekibi İlbank, pazar günü ise Adana takımı Çukurova Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Üç gün sürecek finallerde 4 takım arasında ilk 2'ye giren 2 takım önümüzdeki sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek. Kaf-Kaf'ın rakipleri normal sezonda B Grubu'nda ilk 3 sırayı almış, yeşil-kırmızılı ekip yarı finalde B Grubu lideri İlbank'ı 3-2 mağlup etmişti.