Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 55 Fenerbahçe: 91

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe'ye 91-55'lik skorla yenildi. İlk üç periyotta etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe'ye 91-55 mağlup oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner

Karşıyaka: Charles Manning 10, Stefan Moody 5, Samet Geyik 4, Michal Sokolowski 9, Justin Alston 2, Cameron Young 7, Mert Celep, Christian Bishop 11, Serkan Menteşe, Yalın Yıldız 2, Ege Özçelik 3, Egemen Yapıcı 2

Başantrenör: Candost Volkan

Fenerbahçe: Mikael Olli Axel Jantun 9, Talen Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Khem Birch 4, Scottie Wilbekin, Brandon Boston Jr. 24, Armando Bacot 9, Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim 6, Nando de Colo 2, Wade Baldwin, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 19-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-26 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 73-40 (Fenerbahçe lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

