Karşıyaka filede Fenerbahçe'ye konuk
Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka, evinde Vakıfbank'ı mağlup ettikten sonra, deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Maç 19'uncu hafta kapsamında 50'nci Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde çıktığı erteleme maçında evinde Vakıfbank'ı 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Karşıyaka yarın deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 50'nci Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip ilk yarıda evinde 3-0 yendiği rakibini bu kez İstanbul'da dize getirmeyi hedefliyor. Grupta Karşıyaka 16 maçta 12 galibiyetle 2'nci sırada, Fenerbahçe ise 14 maçta 3 galibiyetle 10'uncu basamakta yer alıyor.
