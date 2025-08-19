Karşıyaka, Fenerbahçe Altyapısından Genç Yıldız Samet Seymen'i Transfer Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transferde gençlere yönelen Karşıyaka, 15'inci takviye olarak Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'a imza attırdı. 2017'de altyapısına adım attığı sarı-lacivertlilerde 2023'te profesyonel olan Samet Seymen, 10 kez U17 Milli Takımı'nda forma giydi. Genç futbolcu ay-yıldızlı kadroda 2022 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda da görev yaptı.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de Balıkesirspor'a kiralanan oyuncu, 10 lig, 3 play-off maçında süre aldı.

Transferde daha önce Ahmet Yağız Mengi, Rıza Mert Pişirici, Ömer Faruk Sezgin, Onur İnan, Tolga Ünlü, Bayram Kılıç, Erhan Öztürk, Harun Kaya, Mehmet Güneş, Hamza Küçükköylü, Muharrem Tunay Meral, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan ve Erol Zöngür'e imza attıran Karşıyaka, Manisa FK'dan stoper Muhammet Ensar Akgün'le ilgili girişimlerini sürdürüyor.