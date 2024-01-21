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Karşıyaka Eynesil Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hedefindeki Karşıyaka ikinci devrenin ilk haftasında evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini 13'üncü dakikada Fatih, 69'uncu dakikada Yasin atarken, konuk takımın sayısı 18'inci dakikada Mirzacan'dan geldi. Bu sonuçla Karşıyaka 29 puana ulaşırken, Eynesil Belediyespor 16 puanda kaldı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Emre Küçük, Abdullah Melih Karaduman, Berat Binbir

KARŞIYAKA: Haydar - Erdem, Erdinç, Alpay, Ferdi, Emre Keleşoğlu, Hakan (Dk. 90+3 Bilal), Cenk Ahmet (Dk. 86 İsmail), Mustafa (Dk. 65 Sefa), Fatih, Yasin (Dk. 90+3 Mehmet)

EYNESİL BELEDİYESPOR: Yunus Emre - Ufuk, Mustafa, Orhan, Ferhat (Dk. 58 Ömer), Şafak, Cengizhan, Sertan, Erçağ, Emrullah, Mirzacan (Dk. 80 Alaattin)

GOLLER: Dk. 13 Fatih, Dk. 69 Yasin ( Karşıyaka ), Dk. 18 Mirzacan (Eynesil Bld)

SARI KARTLAR: Emre Keleşoğlu, Fatih ( Karşıyaka ), Sertan, Şafak (Eynesil Bld)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hedefindeki Karşıyaka ikinci devrenin ilk haftasında evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini 13'üncü dakikada Fatih, 69'uncu dakikada Yasin atarken, konuk takımın sayısı 18'inci dakikada Mirzacan'dan geldi. Bu sonuçla Karşıyaka 29 puana ulaşırken, Eynesil Belediyespor 16 puanda kaldı.

13'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Ceza sahası dışından Mustafa'nın sert şutunda top yan direkten döndü. Dönen topu Fatih boş kaleye gönderdi: 1-0.

18'inci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sağdan Orhan'ın ortasında ön direkte Mirzacan kafayla kaleci Haydar'ı avladı: 1-1.

44'üncü dakikada ev sahibi ekipten Mustafa'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

48'inci dakikada sağdan Erdem'in ortasında arka direkte Yasin kafayı vurdu, top yan direkten döndü.

52'nci dakikada Cenk Ahmet'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Yasin çok sert vurdu, meşin yuvarlak çatala çarpıp oyun alanına döndü.

62'nci dakikada sağdan Erçağ'ın yerden ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Mirzacan topu dışarı gönderdi.

63'üncü dakikada Karşıyaka'nın sağdan kazandığı kornerde arka direkte Erdinç kafayı vurdu, kaleci Yunus Emre'nin çeldiği topu Yasin kaleye gönderdi, meşin yuvarlak bir kez daha direkte patladı.

69'uncu dakikada Karşıyaka bir kez daha öne geçti. Sağdan Cenk Ahmet'in ortasında altı pasta iyi yükselen Yasin kafayla fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşıyaka maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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