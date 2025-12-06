Haberler

Karşıyaka yarışta Eskişehirspor'a rakip

Karşıyaka yarışta Eskişehirspor'a rakip
Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, yarın Eskişehirspor'a konuk oluyor. Taraftar biletleri tükendi, iki köklü kulüp arasındaki mücadele büyük bir çekişmeye sahne olacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon Türkiye'de profesyonel liglerin 3 yenilgisiz takımından biri olarak şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka yarın en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a konuk olacak. Eskişehir Fethi Heper Stadyumu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Türk futbolunun iki köklü kulübünü alt liglerdeki dev mücadelede karşı karşıya getirecek önemli randevuda Karşıyaka taraftarlarına ayrılan deplasman biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Bu sezon şampiyonluk yarışı veren iki takım son olarak 2022-2023 sezonunda yine 3'üncü Lig'de rakip oldu.

Karşıyaka bu sezon oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlikle 27 puan toplayıp haftaya lider durumda olan Kütahyaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada başladı. Son 4 maçını kazanan Eskişehirspor ise 23 puanla üçüncü sıraya tırmandı. PFDK futbolda bahis soruşturması kapsamında Karşıyaka'da toplam 8 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verirken, amatör lisansla transfer yapan Eskişehirspor'da 2 profesyonel futbolcu ceza almıştı. Geçen hafta altyapısından ilk kez sahne alan gençlerle takviye ettiği kadrosuyla Denizli İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek zirve mücadelesini sürdüren Kaf-Kaf, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Eskişehirspor'u da mağlup etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
