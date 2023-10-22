Karşıyaka, eski kaptanın golüyle yıkıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedeflerken ilk 6 haftada 5 galibiyetle zirveye yerleşen Karşıyaka'yı rakipleriyle farkı açma hedefiyle çıktığı Silifke Belediyespor deplasmanında eski takım kaptanı Cenk Özbey son anda yıktı. Mersin deplasmanında 50'inci dakikada yenik duruma düştükten sonra Barış Sağır'ın 80'inci dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Karşıyaka, galibiyet golünü aradığı anlarda 90+2'nci dakikada rakibin formasını giyen Cenk Özbey'in golüyle yıkıldı.

Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra 2013'ten bu sezona kadar 10 yıl boyunca yüzlerce maçta yeşil-kırmızılı formayı giyip kaptanlık yapan tecrübeli stoper, attığı kafa golüyle zirve yarışında eski takımına büyük darbe vurdu. Karşıyaka'da oynadığı dönemde attığı son dakika golleriyle takımına kritik galibiyetler kazandıran Cenk, bu kez yeşil-kırmızılıları yakan isim oldu. Cenk'in attığı golden sonra sevinmesi ise Karşıyaka taraftarlarını kızdırdı.

DEPLASMANDA İLK KAYIP

Daha önce deplasmanlarda 3'te 3 yapan İzmir temsilcisi, grupta 2 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez dış sahadan puansız ayrıldı. Karşıyaka, bu mağlubiyete rağmen 15 puanla Efeler 09 SFK'nın averajla önünde liderliği korumayı başardı. Karşıyaka'da bu sezon tüm lig maçlarında ilk 11'de Yasin Ozan'a şans veren teknik direktör Ersin Aka, son iki hafta galibiyetlere büyük katkı yapan Adem Büyük ve Fatih Taşdelen'i ilk kez Yasin'in yerine 11'de görevlendirdi. Karşıyaka gol bulmakta sıkıntı yaşayıp üstüne yenik duruma düşünce iki oyuncu da kenara alındı.