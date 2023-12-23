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Karşıyaka, Erkan Sözeri ile şampiyonluk hedefliyor

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta üçüncü sırada yer alan Karşıyaka, teknik direktörlük görevini Erkan Sözeri'ye emanet etti. Sözeri, takımın şampiyonluk potansiyeline inandığını belirtti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk yarısını zirvenin 7 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, yönetimin maratonun ikinci yarısı öncesinde devre biter bitmez teknik direktörlük görevini emanet ettiği Erkan Sözeri yönetiminde beyaz sayfa açmak istiyor. Kaf-Kaf'ta çok iddialı işbaşı yapan Erkan Sözeri, yolun sonunun kupa olacağını söyledi.

Geçen sezon aynı ligde Iğdır FK'yı şampiyonluğa taşıyan 57 yaşındaki teknik adam, "Karşıyaka gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmemin en büyük nedenlerinden biri Karşıyaka'nın, taraftarlarımızın ve yöneticilerimizin de hissettiği gibi, camia olarak daha üst liglerde olması gerekliliği. Bir diğer neden ise Karşıyaka camiasının ve takımının üst üste lig çıkabilecek büyük bir potansiyele sahip olması" dedi.

"ÖNCE OYUNCULAR HİSSEDECEK"

"İlk olarak oyuncularımıza nasıl bir takımda oynadıklarını ve camianın büyüklüğünü daha derinden hissettirmek istiyoruz" diyen Erkan Sözeri, "Sahada oyuncularımıza çok büyük iş düşüyor, taraftarlarımız da bizimle birlikte 12'nci adam gibi itici güç olacaktır. Onlarla beraber bu şampiyonluğu kazanmak ve sezon sonunda çok güzel bir şölen ile kutlamak istiyoruz. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur. Yıllardır Karşıyaka camiası şampiyonluğa susadı, ben de o ihtiyacı gidermeye geldim. Benim temennimden öte, hedefim budur. Ekibimiz ve oyuncularımız bunu başaracak güçte" şeklinde konuştu.

"O KUPAYI KALDIRACAĞIZ"

Devre arasının kendileri için bir fırsat olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam şöyle devam etti;

"Önümüzde bir aylık güzel bir zaman var. Bu dönem bizim için çok önemli ve kıymetli. Çok çabuk bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Başkanımız Azat Yeşil'e ve yöneticilerimize bana göstermiş oldukları teveccüh nedeniyle, taraftarlarımıza ise göstermiş oldukları destek mesajları için çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte, büyük bir aile olduğumuzu gösterip, inşallah o kupayı kaldıracağız."

BAŞARIYA ENDEKSLİ KONTRAT

Karşıyaka'yla gelecek sezonu opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Erkan Sözeri'nin mali olarak kulüpten büyük talepte bulunmadığı, başarılı olup sezon sonunda kupanın gelmesi halinde şampiyonluk primi endeksli kontrat yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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