Karşıyaka, Erkan Sözeri ile anlaştı

TFF 3. Lig 2. Grup Kırmızı Grup ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri'yle anlaştığı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktör Recep Umut'la yollarının ayrılmasından sonra takımın başına Erkan Sözeri'nin getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımızın teknik direktörlüğü görevi için Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız. Kariyerinde birçok Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımında teknik direktörlük görevinde bulunan ve başarılar yakalayan Erkan Sözeri, 2022 - 2023 sezonunda Iğdır FK ile 3. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Sözeri'ye hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR