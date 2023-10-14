Karşıyaka, Ergene Velimeşespor'u konuk edecek

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor'u deplasmanda geriden gelip 2-1 yenerek liderliği tekrar devralan Karşıyaka yarın Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Karşıyaka'nın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na alınan maç saat 19.00'da başlayacak.

Kaf-Kaf'ta Batman deplasmanında parmağı kırılıp, 90 dakikayı kırık parmakla tamamlayan Alpay ve çapraz bağları kopup sezonu kapatan Efe forma giyemeyecek. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı statta Bigaspor'a tek golle mağlup olup elenen yeşil-kırmızılı ekip grupta 5 haftada 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Ergene'nin ise 4 maçta 4 puanı var.