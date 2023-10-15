Karşıyaka, Ergene Velimeşespor'u 2-0 mağlup etti

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Filik, Selçuk Kaplan, Mehmet Ali Çetin

KARŞIYAKA: Haydar - Bilal (Dk. 60 Fatih Taşdelen), Ömer Alper, Erdinç, Ferdi, Sefa (Dk. 82 Barış), Emre Keleşoğlu, Cenk Ahmet, Hakan, Enes Nalbantoğlu (Dk. 83 Emre Gemici), Yasin Ozan (Dk. 71 Adem Büyük)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Boğaçhan - Burak Can, Mertcan, Mert Er, Safa, Akif (Dk. 88 Kerem), İbrahim Fatih, Yusuf (Dk. 72 Yunus Emre), Ömer, Özgen, Ali Say (Dk. 72 Mustafa Durak)

GOLLER: Dk. 70 Enes Nalbantoğlu, Dk. 90+2 Adem Büyük ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Ömer Alper, Enes Nalbantoğlu ( Karşıyaka ) - Burak Can, Özgen (Ergene Velimeşe)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Karşıyaka sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-0 yendi ve 6 maçta aldığı 5 galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 70'inci dakikada Enes Nalbantoğlu ve 90+2'nci dakikada Adem Büyük attı. Puanını 15'e çıkaran yeşil-kırmızılılar 90 dakika sonrası galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

8'inci dakikada Karşıyaka atağında Enes'in ceza sahası dışı sol çaprazından aşırtma şutunu kaleci Bohaçhan son anda kornere çeldi.

11'inci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Defansın arkasına atılan topta kaleci Haydar'la stoper Ömer Alper'in anlaşmazlığında kale önünde Erdinç önce Ömer'in, sonra Özgen'in şutunu kafayla çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi.

20'nci dakikada Karşıyakalı Hakan'ın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert şutu direği sıyırıp auta çıktı.

İlk yarı golsüz bitti.

69'uncu dakikada sol çaprazdan Enes'in ara pasıyla ceza sahasına giren Ferdi'nin karşı karşıya şutunda kaleci Bohaçhan ayaklarıyla golü önledi.

70'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Enes Nalbantoğlu ceza sahası sağ çaprazından buluştuğu topu düzeltip uzak köşeden ağlara yolladı: 1-0.

85'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Fatih Taşdelen'in kaleciyi geçen şutunu defans çizgiden çıkardı.

90+2'nci dakikada sağdan Barış'la gelişen atakta ceza alanına hareketlenen Fatih Taşdelen topu Adem Büyük'ün önüne çıkardı, Adem meşin yuvarlağa dokunup skoru belirledi: 2-0.

Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.