Karşıyaka, Erdoğan Açar'la yollarını ayırdı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, alt yapısından yetişen kaleci Erdoğan Açar'la yollarını ayırma kararı aldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, alt yapısından yetişen kaleci Erdoğan Açar'la yollarını ayırma kararı aldı.
Karşıyaka'nın alt yapısından yetişen ve 2018-2019 sezonunda profesyonel olan kaleci Erdoğan Açar, 5 sezondur formasını giydiği yeşil-kırmızılı ekiple yollarını ayırma kararı aldı. 25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Karşıyaka formasıyla sadece Karaköprü Belediyespor, 1954 Kelkit ve Belediye Kütahyapspor maçlarına çıktı.
Öte yandan Açar, Karşıyaka ile 2018-2019 sezonunda TFF 3. Lig'de yarı final, 2019-2020 sezonunda ise TFF 3. Lig'de final oynadı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor