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Karşıyaka, Erdinç Çepoğlu ile anlaştı

Karşıyaka, Erdinç Çepoğlu ile anlaştı

Spor Haberleri

Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu ile anlaştı. Defans hattında ise Cenk Özbey ve Metin Peker'in sözleşmeleri sona erdi.

p>TFF 3'üncü Lig'de kulüpteki olağanüstü kongre çağrıları arasında futbol şube yönetimi ve teknik heyetini belirleyerek transfere girişen Karşıyaka, ilk imzayı Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu'na attırdı. Pazarspor'da profesyonel olarak TFF 2'nci Lig'de Karagümrük ve Pendikspor formalarını da giyen 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Karşıyaka ile aynı grupta Play-Off oynayan Kütahya temsilcisinde 34 maçta 2 golle görev yaptı. Erdinç'in imzası yarın resmi olarak açıklanacak.

METİN'İ DİNÇEL ALIYORDefans hattında yıllardır birlikte forma giyen Cenk Özbey ve Metin Peker'in sözleşmelerinin bittiği Karşıyaka'da iki futbolcu da ayrılık aşamasına geldi. Cenk daha önce ayrılmayı kararlaştırırken, kalmak istediğini açıklayan Metin'e aynı gruptaki Elazığspor'un talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon içinde Karşıyaka'nın teknik direktörlüğünü yapan Selahaddin Dinçel, önceki günlerde Elazığspor'un dümenine geçmişti. Dinçel'in Metin'i yeni takımına istediği öğrenildi. Metin 2011 yılından beri profesyonel kadrosunda yer aldığı Karşıyaka'nın en eski futbolcusu konumundaydı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

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