Karşıyaka, Erdinç Çepoğlu ile anlaştı

Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu ile anlaştı. Defans hattında ise Cenk Özbey ve Metin Peker'in sözleşmeleri sona erdi.

METİN'İ DİNÇEL ALIYORDefans hattında yıllardır birlikte forma giyen Cenk Özbey ve Metin Peker'in sözleşmelerinin bittiği Karşıyaka'da iki futbolcu da ayrılık aşamasına geldi. Cenk daha önce ayrılmayı kararlaştırırken, kalmak istediğini açıklayan Metin'e aynı gruptaki Elazığspor'un talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon içinde Karşıyaka'nın teknik direktörlüğünü yapan Selahaddin Dinçel, önceki günlerde Elazığspor'un dümenine geçmişti. Dinçel'in Metin'i yeni takımına istediği öğrenildi. Metin 2011 yılından beri profesyonel kadrosunda yer aldığı Karşıyaka'nın en eski futbolcusu konumundaydı.