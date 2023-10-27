Karşıyaka, Elazığspor maçında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, yarın Elazığspor'u konuk edeceği maçta Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını da taraftarıyla birlikte kutlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci maraton 35, maraton ve misafir tribünler 75, numaralı tribün 125 TL olarak belirlendi.

Günlerdir tarihi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanan Karşıyakalılar, taraftarın özellikle maraton tribünü tercih ederek kırmızı renkler giymelerini istedi.

Grupta geçen hafta Silifke Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen 15 puan ve averajla zirvedeki yerini koruyan Karşıyaka'da stoper Alpay iyileşirken Ömer Alper'in ise sakatlığı bulunuyor. Ağrıları olan Ferdi'nin forma giymesi bekleniyor. Grubun iddialı takımlarından Elazığspor ise bu maça kadar 6 puan toplayabildi. İzmir temsilcisi Elazığ randevusundan sonra grupta önümüzdeki haftayı bay takım olarak geçecek. Teknik Direktör Ersin Aka, taraftarlarının desteğiyle kazanıp çifte bayram yapacaklarını söyledi.