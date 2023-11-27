Karşıyaka, Efeler 09 SFK'yı mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı döndü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, Efeler 09 SFK'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Antrenör Recep Umut, oyuncularını yürekten kutladı ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yapan Karşıyaka şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü. Teknik direktör Ersin Aka ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına geçirilen antrenör Recep Umut, görev aldığı 2 maçta 6 puan toplayarak yeşil-kırmızılı ekibin zirve yarışına tutunmasını sağladı. Grupta 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 22 puana ulaşan Karşıyaka, 3'üncü sıraya yerleşti. Lider Batman Petrolspor'un 2 puan gerisinde yer alan Karşıyaka, ilk yarının son 3 maçında küme düşme adaylarıyla karşılaşacak. Batman ekibi ise Play-Off potasındaki takımlarla rakip olacak.

"Geriden gelip kazanmayı öğrendik, tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum" diyen antrenör Recep Umut, "Karşıyaka'nın hedefinin ne olduğunu herkese bir kez daha gösterdik. Çok anlamlı ve kritik bir galibiyete imza attık. Rakibimiz bize karşı özel motivasyon ve ayrı bir taktikle sahaya çıktı. Yoğun yağışla ağırlaşan saha zemini ve rakibin farklı sistemle oynaması nedeniyle maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak daha sonra birinci bölgeden üçüncü bölgeye direkt geçişi tercih ederek rakip karşısında üstünlüğümüzü kurduk. Rakibin arkasına yapacağımız koşular ve dönen ikinci topları kazanıp hızlı ataklarla golleri bulduk" diye konuştu.

"HEDEF ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK"

Oyuncu değişiklikleriyle hücum organizasyonlarını fazlalaştırdıklarını dile getiren Karşıyaka Antrenörü Recep Umut, "Cenk Ahmet'i sağ bek oynattık. Sürpriz çıkışlarla hücuma büyük katkı sağladı ve 3 golün asistini yaptı. Oynayan oynamayan, genci tecrübelisi tüm oyuncularım yüksek performans sergiledi ve galibiyete aynı düzeyde katkı sağladı. En önemlisi ise tüm oyuncularımızın bu işe gönülden inanmasıydı. Gösterdikleri çaba için tüm takımımı yürekten kutluyorum. Artık biz de geriden gelip kazanmasını öğrendik. Bizim için en önemli maç ilk yapacağımız maç ve ligi hafta hafta değerlendiriyoruz. Tabii ki yolun sonu bütün camianın istediği gibi şampiyonluğa ulaşmak. Herkesin beyninde ve kalbinde bu var. İnşallah da bunu başaracağız" dedi.