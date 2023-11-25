Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Efeler 09 SFK ile deplasmanda karşılaşacak

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattındaki rakibi Efeler 09 SFK ile deplasmanda karşılaşacak. Karşıyaka'da Adem Büyük ve Bilal Ceylan forma giyemeyecek.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Karşıyaka yarın deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Efeler 09 SFK ile karşılaşacak. Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Okan Kayataş yönetecek.

Aydın İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarları stada alınmayacak. Yeşil-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı Adem Büyük ile sakatlığı bulunan Bilal Ceylan forma giyemeyecek. Ligde 10 maçta 19 puan toplayan Karşıyaka 4'üncü sırada, 11 karşılaşmada 21 puan toplayan Efeler 09 ise 3'üncü basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Efeler Futbol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title