Karşıyaka, Bornova 1877 maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yenilgisini geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında alarak zirve yarışında lider Kütahyaspor'un 4 puan gerisine düşen Karşıyaka yarın iç sahada düşme hattındaki Bornova 1877 önünde telafi arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Futbolda bahis soruşturmasında Karşıyaka'dan toplam 8, Bornova ekibinden ise 10 futbolcu hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Ligde 12 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Karşıyaka devrenin bitimine 3 maç kala 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kaf-Kaf bu maçın ardından hafta içi çarşamba günü Söke 1970'e konuk olacak. Yeşil-kırmızılı kulüp hafta başında PFDK'ya amatör statüde ligde oynayan futbolcularla ilgili yapılan bahis sevklerinin ardından Futbol Federasyonu'na başvurup geçen hafta yapılan 12'nci hafta maçlarının iptalini talep etmişti. Son 7 maçını üst üste kaybeden, 12 haftada 1 galibiyet alabilen Bornova'nın ise 7 puanı bulunuyor.

ZÜBEYDE HANIM STADI'NDA KAPASİTE ARTIYOR

Karşıyaka'nın 3 yıl içinde kavuşma hayali kurduğu yeni stadı Zübeyde Hanım Stadyumu için kapasite artırımı çalışması da başladı. İlk kez 11 yıl önce çizip 2017'de revize ettiği stat projesinin yapımı için yeni gelişmelerin ardından çizimleri revize etmeye başlayan Mimar Bahadır Kul, "Karşıyaka Stadyumu arazisinin boyutlarından dolayı yerleşimde maksimum verimliliği amaçlıyoruz" dedi. Kul, sosyal medyada, "Tek kat tribün çözümü ile taraftar bütünlüğünü korumayı ve maksimum kapasite çözümünü deniyoruz. Stadyum kapasitesi oturma düzeninde 15-16.000 seyirci. Kuzey kale arkası ayakta izleme ile kapasite 20.000 seyirci. Kuzey-Güney kale arkaları ayakta izleme kapasitesi ile 24-25.000 seyirciye ulaşmaya çalışıyoruz. Tasarım henüz net değil. Çalışmaya devam ediyoruz. Yapılabilecek en iyi stadyumu yapma çabası içinde olduğumuzdan hiç şüpheniz olmasın" açıklamasını yaptı.

Stadyum projesine yeni itirazlar gelmemesi ve projenin hızla hayata geçmesi için yapıda değil yalnız tribün düzeni, localar ve ticari alanlarda değişiklikler yapılacağı belirtilirken Bahadır Kul, "Stadyum projemizde en son 8 yıl önce hayata geçirmek üzere planladığımız projede ana kararlarında bir değişiklik olmayıp sadece UEFA ve TFF kriterlerine göre gelişen değişiklikler ile yeni deprem yönetmeliğine uygunluğu sağlanarak bu küçük değişikliklerle beraber kapasite verimliliği gözden geçirilmektedir. Projede hiçbir şekilde sil baştan bir durum söz konusu değildir. Aksine proje orijinal tasarımı korunmakta olup hiçbir majör değişiklik yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karşıyaka oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak Volkan Özcan'la anlaştı.