Karşıyaka, dijital bilet sisteminde sorun yaşanmayacağını açıkladı

İZMİR,

Yeni sezonda kağıt biletleri kaldırarak kombine ve maç biletlerini dijital ortama taşıyan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'da Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, sistemin kısa sürede oturacağını söyledi.

"Uygulama ve biletlerle ilgili taraftarımızın bütün talep ve eleştirilerini değerlendiriyoruz" diyen Ergüllü, "Yeni sisteme inanıyoruz. Kısa süre içerisinde bilet sistemi oturup sıkıntı yaşanmayacaktır. Bu hafta Amasya FK maçında da stat girişlerinde sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbiri alacağız" açıklamasını yaptı.